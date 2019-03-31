الملك سلمان يسلم الرئيس التونسي رئاسة القمة العربية

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن الملك سلمان سلم الرئيس التونسي رئاسة القمة العربية، وذلك بمجرد انطلاق أعمال القمة العربية الـ 30.

وتنطلق أعمال القمة العربية الـ 30، بالعاصمة التونسية، اليوم الأحد، برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية، حيث تسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرئاسة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.