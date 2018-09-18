رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي نظيرها المالطي

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن اليوم رئيس وزراء مالطا جوسيف ماسكات الذي يزور بريطانيا حاليًا.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن اللقاء بحث أهمية تحقيق شراكة اقتصادية وأمنية متبادلة المنفعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي, مبيناً أن الجانبان ناقشا العمل معا للتصدي للتحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة والعبودية الحديثة.