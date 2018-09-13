منسقة الأمم المتحدة تعلن أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسرعة منذ انهيار محادثات جنيف
GMT 13:05 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبربحرية الاحتلال تعتقل 3 صيادين من بحر شمال قطاع غزة
GMT 13:05 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالاحتلال يخطر أصحاب 6 مبانٍ بهدم بعضها وإيقاف العمل في أخرى بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
GMT 13:04 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تهدم قرية الوادي الأحمر الجديدة
GMT 12:48 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرتجدد الإشتباكات في الأثناء عند قوس النصر بين القوات المشتركة والحوثيين بمحافظة الحديدة غربي اليمن
GMT 12:47 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرمنسقة الأمم المتحدة في اليمن ليز جراندي تعلن إذا تعرضت صوامع الحديدة للتدمير ستكون التكلفة البشرية فادحة
جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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