شلالا يؤكد أن لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر بمصاريف القمة 2019

اعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا ان "لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر الشقيقة بمصاريف تنظيم القمة او بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان".

وقال ان "هذا الخبر عار عن الصحة، علما ان دولة قطر كانت دائما الى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها. الا ان ما نشر اليوم غير صحيح".