قصف مدفعي للجيش اليمني يدمر تجمعات للمليشيات الحوثية الانقلابية في محافظة البيضاء

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ، إثر القصف المدفعي من قبل الجيش اليمني الذي استهدف تجمعات للمليشيات الحوثية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح في تصريح بثه موقع / 26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات من الجيش شنت قصفا مدفعيا طال تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة ظهر البياض بمديرية الملاجم.

وأضاف ، أن القصف أسفر عن تدمير عربة من تعزيزات المليشيا الحوثية الانقلابية ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.