وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي
آخر تحديث GMT14:10:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

جماعة الحوثيين
صنعاء _ العرب اليوم

وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية في مأرب جراء تصعيد ميليشيات الحوثي



أخبار ذات صلة

GMT 13:41 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

مصر تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية للقاهرة بعد انقطاع أكثر من عام
العرب اليوم - مصر تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية للقاهرة بعد انقطاع أكثر من عام

GMT 13:38 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

مصر تعلن عودة الرحلات الليبية تبدأ اليوم من مطار بنينا إلى برج العرب
العرب اليوم - مصر تعلن عودة الرحلات الليبية تبدأ اليوم من مطار بنينا إلى برج العرب

GMT 12:44 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

وزير الإعلام اليمني يصرح الحوثيون يستهدفون أكثر من مليوني نازح في مأرب
العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يصرح الحوثيون يستهدفون أكثر من مليوني نازح في مأرب

GMT 12:30 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

الخرطوم تعلن سفيرنا لدى إثيوبيا يعود غدا لأديس أبابا بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين
العرب اليوم - الخرطوم تعلن سفيرنا لدى إثيوبيا يعود غدا لأديس أبابا بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين

GMT 12:27 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

وسيط الاتحاد الأفريقي محمد ولد لباد يبدأ مباحثات في الخرطوم بشأن النزاع الحدودي مع إثيوبيا
العرب اليوم - وسيط الاتحاد الأفريقي محمد ولد لباد يبدأ مباحثات في الخرطوم بشأن النزاع الحدودي مع إثيوبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:03 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

أجمل تصاميم ساحرة باللون الأزرق الفاتح لإطلالات مشرقة
العرب اليوم - أجمل تصاميم ساحرة باللون الأزرق الفاتح لإطلالات مشرقة

GMT 03:10 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021

GMT 03:04 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها
العرب اليوم - تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها

GMT 11:24 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تيم ليندركينغ يؤكّد أن "الحوثيون" في موقف عدواني للغاية
العرب اليوم - تيم ليندركينغ يؤكّد أن "الحوثيون" في موقف عدواني للغاية

GMT 02:58 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

ترامب يؤكد أنه لن يعود لـ"تويتر" وسيطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة به
العرب اليوم - ترامب يؤكد أنه لن يعود لـ"تويتر" وسيطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة به

GMT 03:17 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

أسبوع موضة نيويورك ينطلق مكبّلًا بالقيود وغياب أكبر الأسماء
العرب اليوم - أسبوع موضة نيويورك ينطلق مكبّلًا بالقيود وغياب أكبر الأسماء

GMT 01:48 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

تعرف على أهم الأماكن السياحية في الغابون 2021
العرب اليوم - تعرف على أهم الأماكن السياحية في الغابون 2021

GMT 02:36 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

5 أشكال من الوسائد تضفي لمسة جمالية إلى غرف المعيشة والنوم
العرب اليوم - 5 أشكال من الوسائد تضفي لمسة جمالية إلى غرف المعيشة والنوم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:01 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

شركة ميتسوبيشي اليابانية تطلق الجيل الرابع من "أوتلاندر"
العرب اليوم - شركة ميتسوبيشي اليابانية تطلق الجيل الرابع من "أوتلاندر"

GMT 13:42 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"اوبك" و"الطاقة الدولية" تعوّلان على تحسن الطلب
العرب اليوم - "اوبك" و"الطاقة الدولية" تعوّلان على تحسن الطلب

GMT 16:55 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

السيسي يهنئ الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية
العرب اليوم - السيسي يهنئ الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية

GMT 19:42 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

قيمة الجائزة المالية التي جناها الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية مونديال الأندية
العرب اليوم - قيمة الجائزة المالية التي جناها الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية مونديال الأندية

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 02:42 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021

GMT 06:02 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

استلهمي من تقاليد ومهرجانات أيرلندا ليوم الحب 2021
العرب اليوم - استلهمي من تقاليد ومهرجانات أيرلندا ليوم الحب 2021

GMT 13:37 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

5 سيارات من "بي إم دبليو" دخلت التاريخ من باب "الأكثر غرابة"
العرب اليوم - 5 سيارات من "بي إم دبليو" دخلت التاريخ من باب "الأكثر غرابة"

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 01:35 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

علماء الفلك يكتشفون نظام كواكب بخصائص فريدة
العرب اليوم - علماء الفلك يكتشفون نظام كواكب بخصائص فريدة

GMT 15:36 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

"آبل" تطور "MacBook Air" جديد مع شحن "MagSafe"
العرب اليوم - "آبل" تطور "MacBook Air" جديد مع شحن "MagSafe"

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 16:18 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العرب اليوم - لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 04:24 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي
العرب اليوم - الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي

GMT 15:46 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

"Plex" تطلق خدمة اشتراك في الألعاب "Atari"
العرب اليوم - "Plex" تطلق خدمة اشتراك في الألعاب "Atari"

GMT 06:11 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

ناسا تعثر على "المجرة المفقودة" متألقة في كوكبة العذراء
العرب اليوم - ناسا تعثر على "المجرة المفقودة" متألقة في كوكبة العذراء

GMT 15:02 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب
العرب اليوم - تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب

GMT 04:07 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

بايدن يتجه لتعيين ليسا كوك عضوًا في مجلس حكّام الاحتياطي
العرب اليوم - بايدن يتجه لتعيين ليسا كوك عضوًا في مجلس حكّام الاحتياطي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab