برلين تتهم أنقرة بمنع تفتيش سفينة يشتبه في نقلها أسلحة لليبيا

اتهمت برلين أنقرة بمنعها من إتمام عملية بحث عن سفينة تركية يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا وتفرض الأمم المتحدة تصدير السلاح إلى ليبيا التي تعاني من ويلات حرب ممتدة منذ نحو عقد. وتدعم تركيا مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس ويمتد نفوذها في الغرب الليبي وتشارك ألمانيا في عملية أووربية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا ومنتصف العام الجاري، أعرب وزير الخارجية الألماني عن أسفه من استمرار انتهاكات حظر توريد أسلحة لليبيا خلال زيارته المقر الرئيسي للعملية إيريني بإيطاليا.

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمزيد من الاهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بمهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا، فيما تواصل أنقرة انتهاك القرار الأممي والتحرش بالقوات المشاركة في المهمة طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمزيد من الاهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بمهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا، فيما تواصل أنقرة انتهاك القرار الأممي والتحرش بالقوات المشاركة في المهمة وطالما شكت فرنسا من الانتهاكات التركية لقرار حظر التسليح وخلال الأيام الماضية أبدت فرنسا غضبها من محاولات تركيا زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا.