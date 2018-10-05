رئيس كوريا الجنوبية يؤكد إلتزامه بالسلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن ، اليوم ، مجدداً إلتزامه بتحقيق السلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس مون في تصريحات خلال مراسم "يوم الكوريين" بثتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "الكوريتين تخطوان نحو السلام مخلفتين وراءهما الانقسام الوطني والمواجهة".

وأضاف أن البلدين اتفقتا على الاحتفال معا العام المقبل بالذكرى السنوية الـ100 للاستقلال.