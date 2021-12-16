أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة
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أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة

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العرب اليوم - أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة

أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة
أنقرة - العرب اليوم

أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة

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أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة أردوغان ردا على انهيار الليرة التركية يعد بإجراءات جديدة في الأيام المقبلة



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