مقتل 6 شرطيين في هجمات وتفجير لطالبان غربي أفغانستان
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مقتل 6 شرطيين في هجمات وتفجير لطالبان غربي أفغانستان

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العرب اليوم - مقتل 6 شرطيين في هجمات وتفجير لطالبان غربي أفغانستان

حركة "طالبان" الأفغانية
كابول - العرب اليوم

 قتل 6 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب عدد آخر، الخميس، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد وقال سيد وحيد قتالي، حاكم إقليم هيرات، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إن "أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات شنتها طالبان مساء الأربعاء، على مناطق شينداند وأوبي وبشتون زرجون بالإقليم" وأشار إلى أن "الهجمات تضمنت انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني، تلاه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الأمن وإصابة عدد آخر" وأوضح قتالي أن "طالبان أيضا تكبدت سقوط خسائر بشرية في الهجوم".

وأوضح أن "طالبان هاجمت مواقع أمنية في بشتون زرجون وأوبي، إلا أنه قد تم صد الهجومين بعد نشر تعزيزات أمنية" ولفت إلى أنه "لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية بين صفوف قوات الأمن أثناء الهجومين"، فيما لم تعلق طالبان على الهجومين بعد من ناحية أخرى، قُتل 2 من قوات الأمن وأصيب آخر في انفجار وقع عند مركز للشرطة في مدينة هيرات، صباح الخميس، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة في هيرات وأكد نور أحمد الحيدري، نائب حاكم الإقليم وقوع الانفجار، إلا أنه لم يوضح تفاصيل بشأن الضحايا.

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مقتل 6 شرطيين في هجمات وتفجير لطالبان غربي أفغانستان مقتل 6 شرطيين في هجمات وتفجير لطالبان غربي أفغانستان



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