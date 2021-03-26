طالبان تهدد بمعاودة استهداف الجنود الأجانب بعد انقضاء مهلة الانسحاب

هددت حركة طالبان، الجمعة، باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو.

جاء تهديد طالبان بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال، الخميس، إنه سيكون "من الصعب" سحب آخر القوات الأميركية بحلول نهاية المهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن العام الماضي.وقالت طالبان في بيان إنها "ستكون مضطرة إلى مواصلة الجهاد والكفاح المسلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادها" إذا مرت المهلة بدون انسحاب.