الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة للزعماء العرب في كلمته أمام قمة تونس

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى الزعماء العرب خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثلاثين للقمة العربية المنعقدة في تونس العاصمة.

وقال أبو مازن موجهاً حديثه للزعماء العرب: "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".