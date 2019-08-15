قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة
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قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة

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العرب اليوم - قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة

قوى الحرية والتغيير في السودان
الخرطوم - العرب اليوم

قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة

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قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على تسمية عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة



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