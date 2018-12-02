ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية
آخر تحديث GMT20:02:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية

العرب اليوم -

العرب اليوم - ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لقاءه القادم مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيعقد في يناير أو فبراير من العام المقبل. 

وأوضح ترامب - في تصريح أدلى به أمام الصحفيين على متن طائرته أثناء رحلة عودته من الأرجنتين إلى الولايات المتحدة- إن هناك 3 خيارات لمكان المقابلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتجري حاليا مناقشتها كلها. 

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أن علاقاته مع كيم جيدة، مضيفا أنه سيدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة في الوقت المناسب. 

يشار الى ان  أول قمة بين ترامب وكيم جونغ أون، قد عقدت في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، واتفق خلالها الزعيمان على أن كوريا الشمالية ستوقف برامجها النووية والصاروخية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين وإنهاء حالة الحرب الرسمية في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من كافة الأسلحة النووية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية



أخبار ذات صلة

GMT 13:14 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة
العرب اليوم - رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

GMT 10:52 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

إيران تكشف عن منظومة دفاعية بحرية جديدة
العرب اليوم - إيران تكشف عن منظومة دفاعية بحرية جديدة

GMT 10:50 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى نتنياهو
العرب اليوم - الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى نتنياهو

GMT 10:48 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

مجلس الشيوخ الأميركي يوجه إنذارًا نهائيًا لتركيا
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يوجه إنذارًا نهائيًا لتركيا

GMT 10:46 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

مادة دستورية تعرقل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا
العرب اليوم - مادة دستورية تعرقل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت سيّدة أميركا الأولى فستانًا من توقيع ماركة "جوتشي"

ميلانيا ترامب وجوليانا عواضة على عرش الأناقة

بوينس آيرس ـ منى المصري

تربّع كل من السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، والسيدة الأرجنتينية الأولى جوليانا عواضة، على عرش الأناقة في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، أثناء فعاليات قمة الـ20 المقامة السبت، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى بَدء وصول قرينات زعماء العالم، إلى العاصمة الأرجنتينية الخميس، قبل القمة التي تستمر يومين. وتألقت ميلانيا البالغة من العمر 48 عاما، أمام عدسات المصورين في متحف "فيلا أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية، إذ بدت أنيقة في فستان تميز تصميمه بنقوشات ورود، من توقيع الماركة العالمية "جوتشي"، إذ بلغ سعره 4.900 دولار أميركي، ونسقته مع حذاء أخضر أنيق ذي كعب عال. تألقت جوليانا، زوجة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، 44 عاما، في فستان باللون الأبيض، وأطلت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، البالغة من العمر 65 عاما، بثوب أبيض للمناسبة، بينما بدت صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، أنيقة بفستان بنقوش بيضاء

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:39 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

فوديانوفا تُثير حَيرة مُتابعيها بسبب صورة لها عبر "إنستغرام"
العرب اليوم - فوديانوفا تُثير حَيرة مُتابعيها بسبب صورة لها عبر "إنستغرام"

GMT 06:26 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

أفضل النشاطات التي يُمكنك القيام بها في سيدني
العرب اليوم - أفضل النشاطات التي يُمكنك القيام بها في سيدني

GMT 02:59 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

اتبّع خطوات سحر فضلي لتحويل الزجاجات إلى تُحف فنية منزلية
العرب اليوم - اتبّع خطوات سحر فضلي لتحويل الزجاجات إلى تُحف فنية منزلية

GMT 09:45 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

بومبيو يؤكد أن واشنطن ستواصل دعمها للدور السعودي في اليمن
العرب اليوم - بومبيو يؤكد أن واشنطن ستواصل دعمها للدور السعودي في اليمن

GMT 13:49 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

هولي ويلوغبي أنيقة خلال وجودها في أحد شواطئ أستراليا
العرب اليوم - هولي ويلوغبي أنيقة خلال وجودها في أحد شواطئ أستراليا

GMT 10:53 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة نصائح لارتداء الصنادل الشريطية في مختلف المناسبات
العرب اليوم - مجموعة نصائح لارتداء الصنادل الشريطية في مختلف المناسبات

GMT 06:20 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

أميركية سعيدة لاكتشافها أنّها بمفردها على متن طائرة
العرب اليوم - أميركية سعيدة لاكتشافها أنّها بمفردها على متن طائرة

GMT 05:05 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

تفاصيل مُحرِجة في صور لمنزل فاخر في أستراليا
العرب اليوم - تفاصيل مُحرِجة في صور لمنزل فاخر في أستراليا

GMT 09:39 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

ماي تطالب الأمير محمد بإجراءات تمنع تكرار ما حصل لخاشقجي
العرب اليوم - ماي تطالب الأمير محمد بإجراءات تمنع تكرار ما حصل لخاشقجي

GMT 04:38 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

شبكة " سي إن إن " تفصل محللها السياسي مارك لامونت هيل
العرب اليوم - شبكة " سي إن إن " تفصل محللها السياسي مارك لامونت هيل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:23 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تحديد هوية المشتبه بهم في مقتل الإيطالي ريجيني في مصر
العرب اليوم - تحديد هوية المشتبه بهم في مقتل الإيطالي ريجيني في مصر

GMT 19:41 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

طبال يبيع زوجته لـ"ثري عربي" مقابل 2000 ريال
العرب اليوم - طبال يبيع زوجته لـ"ثري عربي" مقابل 2000 ريال

GMT 23:10 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"العرب اليوم" يرصد ردود أفعال نجوم الفن بشأن فستان رانيا يوسف
العرب اليوم - "العرب اليوم" يرصد ردود أفعال نجوم الفن بشأن فستان رانيا يوسف

GMT 18:23 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهما
العرب اليوم - تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهما

GMT 07:21 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

الجداوي تؤكّد ضرورة وضع الكونسول بالقرب من مدخل الشقة
العرب اليوم - الجداوي تؤكّد ضرورة وضع الكونسول بالقرب من مدخل الشقة

GMT 19:17 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

دي بروين يوضح سبب تفضيله اللعب لمانشستر سيتي
العرب اليوم - دي بروين يوضح سبب تفضيله اللعب لمانشستر سيتي

GMT 04:32 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

احصلي على تصميم المكتبة المنزلية العصرية بهذه الأفكار الديكورية
العرب اليوم - احصلي على تصميم المكتبة المنزلية العصرية بهذه الأفكار الديكورية

GMT 19:40 2017 الثلاثاء ,04 تموز / يوليو

ممارسة الجنس تكفي لتنشيط جميع عضلات الجسم
العرب اليوم - ممارسة الجنس تكفي لتنشيط جميع عضلات الجسم

GMT 11:47 2015 الخميس ,23 تموز / يوليو

استمتع بعطلة صيفية مريحة في جزر بحر إيجة المبهرة في اليونان
العرب اليوم - استمتع بعطلة صيفية مريحة في جزر بحر إيجة المبهرة في اليونان

GMT 14:56 2016 الأربعاء ,13 تموز / يوليو

مدرسة ثانوية عدن للبنات في بغداد تتحول إلى فخ سرطاني قاتل كبير
العرب اليوم - مدرسة ثانوية عدن للبنات في بغداد تتحول إلى فخ سرطاني قاتل كبير

GMT 15:32 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

مفاجآت صادمة حول ضبط شبكة دعارة في محافظة الغربية
العرب اليوم - مفاجآت صادمة حول ضبط شبكة دعارة في محافظة الغربية

GMT 08:29 2015 الجمعة ,01 أيار / مايو

نجمة الـ"يوتيوب" تكتشف أنَّ لديها جهازين تناسليين وكلية واحدة
العرب اليوم - نجمة الـ"يوتيوب" تكتشف أنَّ لديها جهازين تناسليين وكلية واحدة

GMT 10:05 2013 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

مسابقة لأجمل صورة فوتوغرافية من أعلى مكان في العالم في دبي
العرب اليوم - مسابقة لأجمل صورة فوتوغرافية من أعلى مكان في العالم في دبي

GMT 01:48 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس

دراسة تُقدّم دليل الطعام الكامل قبل وأثناء الدورة الشهرية
العرب اليوم - دراسة تُقدّم دليل الطعام الكامل قبل وأثناء الدورة الشهرية

GMT 19:43 2016 الإثنين ,16 أيار / مايو

عزيزة بنحمدان تطرح تشكيلة مميزة من القفطان المغربي باللون الأسود
العرب اليوم - عزيزة بنحمدان تطرح تشكيلة مميزة من القفطان المغربي باللون الأسود

GMT 00:28 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

نجلاء بدر تنفي وجود خلافات بين روبي وسامح عبدالعزيز
العرب اليوم - نجلاء بدر تنفي وجود خلافات بين روبي وسامح عبدالعزيز

GMT 12:35 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

الجاكيت الدنيم موضة الرجل العصري في شتاء 2018
العرب اليوم - الجاكيت الدنيم موضة الرجل العصري في شتاء 2018

GMT 04:20 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

معلومات خاصة تكشف حمل سيرين عبدالنور للمرة الثانية
العرب اليوم - معلومات خاصة تكشف حمل سيرين عبدالنور للمرة الثانية

GMT 07:31 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبر

ميدان سباق الخيل في بيروت مائة عام من العزلة الجذابة
العرب اليوم - ميدان سباق الخيل في بيروت مائة عام من العزلة الجذابة

GMT 02:16 2016 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

إنفينيتي Q30 نتاج التزاوج الألماني والياباني
العرب اليوم - إنفينيتي Q30 نتاج التزاوج الألماني والياباني

GMT 01:00 2017 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

شيري عادل سعيدة بالمشاركة في "الحصان الأسود"
العرب اليوم - شيري عادل سعيدة بالمشاركة في "الحصان الأسود"

GMT 04:13 2015 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

المرشحون الفائزون في "الوسطى" و"الشمالية" و"الشرقية"
العرب اليوم - المرشحون الفائزون في "الوسطى" و"الشمالية" و"الشرقية"

GMT 09:37 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

بريشة شروق بشناق
العرب اليوم - بريشة شروق بشناق

GMT 16:34 2015 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير

العبايات الخليجية تلقى رواجًاٌ بين نساء غزة
العرب اليوم - العبايات الخليجية تلقى رواجًاٌ بين نساء غزة

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 23:55 2015 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

ثورة سخرية على "الفيس" بعد فضيحة "الأهلي" المصري
العرب اليوم - ثورة سخرية على "الفيس" بعد فضيحة "الأهلي" المصري

GMT 05:35 2016 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

كريستينا استرادا تحصل على حُكم قضائي ضد طليقها الثري السعودي
العرب اليوم - كريستينا استرادا تحصل على حُكم قضائي ضد طليقها الثري السعودي

GMT 00:10 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

الفنان أحمد عز يُعلّق على الحكم القضائي لخلع زينة
العرب اليوم - الفنان أحمد عز يُعلّق على الحكم القضائي لخلع زينة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab