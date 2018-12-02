ترامب يعلن لقاء زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لقاءه القادم مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيعقد في يناير أو فبراير من العام المقبل.

وأوضح ترامب - في تصريح أدلى به أمام الصحفيين على متن طائرته أثناء رحلة عودته من الأرجنتين إلى الولايات المتحدة- إن هناك 3 خيارات لمكان المقابلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتجري حاليا مناقشتها كلها.

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أن علاقاته مع كيم جيدة، مضيفا أنه سيدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

يشار الى ان أول قمة بين ترامب وكيم جونغ أون، قد عقدت في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، واتفق خلالها الزعيمان على أن كوريا الشمالية ستوقف برامجها النووية والصاروخية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين وإنهاء حالة الحرب الرسمية في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من كافة الأسلحة النووية.