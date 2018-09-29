ليبيا تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

دعا وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، إلى منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين مع حق النقض، لاسيما وأن معظم القضايا التي يبحثها المجلس تخص إفريقيا.
وقال سيالّة خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندعو لمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي مع حق الفيتو، وكذلك مقعدين غير دائمين، خاصة وأن معظم القضايا التي يتم النظر فيها في المجلس، تتعلق بالقارة الإفريقية".
وأعرب الوزير الليبي عن ثقته بأن الواقع الجيوسياسي يتطلب تنفيذ إصلاحات لضمان التمثيل المتساوي في مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على القارة الإفريقية أيضًا.
وأشار إلى دعم بلاده للاصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونأمل في أن تعزز هذه الجهود سلطة وهيبة المنظمة.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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