ليبيا تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

دعا وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، إلى منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين مع حق النقض، لاسيما وأن معظم القضايا التي يبحثها المجلس تخص إفريقيا.

وقال سيالّة خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندعو لمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي مع حق الفيتو، وكذلك مقعدين غير دائمين، خاصة وأن معظم القضايا التي يتم النظر فيها في المجلس، تتعلق بالقارة الإفريقية".

وأعرب الوزير الليبي عن ثقته بأن الواقع الجيوسياسي يتطلب تنفيذ إصلاحات لضمان التمثيل المتساوي في مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على القارة الإفريقية أيضًا.

وأشار إلى دعم بلاده للاصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونأمل في أن تعزز هذه الجهود سلطة وهيبة المنظمة.