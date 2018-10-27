ما سر انتشار صورة من قطاع غزة في الغرب؟

شاب عاري الصدر يحمل العلم الفلسطيني بيمينه ومقلاعا في يساره.

لم يتوقع الشاب الفلسطيني عائد أبوعمرو أن تحظى صورته بكل هذا الاهتمام دون غيرها من ملايين الصور التي تطل علينا يوميا من غزة.

فيبدو أن الشاب يواظب على المشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في غزة منذ أشهر.

وقد حرص على توثيق مشاركته في صور ينشرها على حسابه على فيسبوك.

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