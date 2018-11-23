مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات في بيت إكسا شمال غرب القدس

أعطب مستوطنون اليوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية، وحاولوا إحراق مسجد، في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن الشعارات العنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل، مشيرة إلى انها تدل على أن عصابة "تدفيع الثمن" الارهابية هي من قامت بذلك.

وأضافت المصادر، أن المركبات المستهدفة تملكها عائلات في بيت إكسا، تقطن في منطقة البرج التي استولى عليها الاحتلال وأقام عليها مستوطنة "راموت"، مؤكدين أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها إرهابيو عصابة تدفيع الثمن الحي المقدسي، ويعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية.

يشار إلى أن قرية بيت إكسا معزولة خلف الجدار العنصري، ولا يسمح الاحتلال لأحد بدخولها باستثناء اهالي القرية، حيث يخضعهم لإجراءات تفتيش مشددة وعمليات تنكيل من جنود ما يسمى حرس الحدود الذين يغلقون مدخل القرية الوحيد.