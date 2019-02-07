جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية
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جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

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العرب اليوم - جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة عشر مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

 البيان

 

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جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية



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جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية



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