الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول الحشد لمليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط و 12 عنصرًا بكمين في باقم

قتل مسؤول الحشد والتعزيزات للمليشيا الانقلابية المدعو أبو مكيه ، مع عدد من مرافقيه خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيط .

كما قتل 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأصيب آخرين في كمين محكم لقوات من الجيش الوطني في مديرية باقم شمال محافظة صعده.