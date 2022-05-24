وزير الخارجية التركي يصرح سنذهب إلى المسجد الأقصى ولدينا خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل

استهل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، زيارته لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية وقال تشاووش أوغلو، إنه "سيذهب إلى المسجد الأقصى وسيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس" وبشأن العلاقات مع إسرائيل، كشف وزير الخارجية التركي بوجود خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الدولتين وجدتا فائدة من الحوار، وسيتم التحدث في مسألة تعيين السفراء" يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.