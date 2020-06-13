التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن القوات المشتركة اعترضت، اليوم السبت، صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.

يتبع ..