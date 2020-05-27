التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية
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التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية

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العرب اليوم - التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية

عناصر من مليشيات الحوثي
نجران - العرب اليوم

التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية

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التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية التحالف العربي بعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية



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