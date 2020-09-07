أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، عن ارتياحهما لكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+".