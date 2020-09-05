وجه المسن الفلسطيني خيري حنون الذي اعتدت عليه القوات الإسرائيلية، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال خيري حنون خلال مداخلة مع RT Online: "رسالتي للعالم ورسالتي للأحرار ورسالتي لحليفنا وحليف الشعوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. تاريخيا أنت تقف إلى جانب الشعوب المضطهدة.. نريد أن تصل قضيتنا إلى المحاكم الدولية ليرى العالم ويرى الأحرار أمثالك جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.. كل يوم يقتل الشعب الفلسطيني" وأضاف: "نريد منك يا بوتين ومن كل الأحرار أن تقف إلى جانب شعبنا وقضيتنا".