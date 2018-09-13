العاهل الأردني يلتقي قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق كارل ماندي، الذي يزور الأردن حالياً.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.