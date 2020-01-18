انفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة من المتعاقدين الأتراك في الصومال

استهدف تفجير بسيارة مفخخة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال العاصمة الصومالية اليوم السبت، نقلا عن الشرطة المحلية، وقال ضابط الشرطة نور علي للوكالة إن سيارة ملغومة انفجرت في مكان كان مهندسون أتراك وأفراد من الشرطة الصومالية يتناولون الغداء فيه، وأضاف الضابط أنه من السابق لأوانه الحديث عن عدد الإصابات.