حساب الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة يعود للتغريد بعد سنوات من التوقف

عاد حساب الداعية الإسلامي المعتقل، سلمان العودة، لنشر تغريدات على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الخميس، بإعلان نجله، عبدالله العودة الإشراف عليها.ونشر الحساب الذي يتابعه 13.2 مليون متابع، عددا من التغريدات، هي الأولى منذ آخر تغريدات نشرت على الحساب قبل ثلاث سنوات وبالتحديد منذ تاريخ الـ9 من سبتمبر/ أيلول 2017.

وأول تغريدة على الحساب كان مقطع فيديو قديم بأبيات شعرية يلقيها سلمان العودة، بتعليق كتب فيه: "د. سلمان العودة – فرج الله عنه – عن رسول العلى والفضل والخير والهدى صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بوسم حمل اسم "معتقلو سبتمبر".

وحسب لائحة الاتهام، تتعلق اعترافات العودة بنشاطه لصالح الملكية الدستورية، وارتباطه المزعوم بأعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين. ودعمه للربيع العربي في 2011 وانتقاد قرار السعودية بمقاطعة قطر، في حين لم ترد السلطات السعودية بعد على طلب CNN للتعليق على التهم الموجهة ضد العودة.

في أوائل سبتمبر/ أيلول 2017، توقف نشاط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسلمان العودة. وبحسب أسرته ونشطاء، اتصل مسؤول حكومي سعودي بالداعية، وأمره بتغريدة مؤيدة للحظر الذي فرضته المملكة على قطر. ورد الداعية بتغريد دعاء للمصالحة "بين الشعوب". ووفقا لعائلته، تم اعتقاله بعد أقل من يوم.