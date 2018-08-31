ألمانيا تسلم روسيا إرهابيًا قاتل بصفوف الإرهابيين في سورية

أعلن المكتب المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن السلطات الألمانية قامت بتسليم روسيا إرهابياً مطلوباً دولياً وقاتل بصفوف الإرهابيين في سورية.
وأوضح المكتب في بيان اليوم أن المطلوب للأمن الروسي قام بمساعدة ودعم نشاط المنظمة الإرهابية الدولية السرية “إمارة القوقاز” المحظورة في روسيا في منطقة قباردينو-بلقاريا وبعدها غادر البلاد إلى سورية في تشرين الأول 2013 عبر بلد ثالث حيث شارك هناك بنشاط في الأعمال العدائية إلى جانب المنظمات الإرهابية الدولية.
وأضاف المكتب: إنه حاول في وقت لاحق وبوثائق مزورة الحصول على وضع لاجئ بألمانيا واستناداً إلى تحريات الجانب الروسي اعتقل في أيلول 2017 من قبل الأمن الألماني وفي الـ30 من آب هذا العام تم نقله جواً إلى روسيا.
وأشار المكتب إلى أن السلطات الروسية المختصة تقوم حالياً بتنفيذ إجراءات التحقيق والمساءلة العملياتية لتوثيق تورطه في الجرائم المتهم بارتكابها دون أن تذكر اسمه ولقبه.
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