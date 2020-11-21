موسكو تفرض عقوبات على 25 بريطانيا

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تفرض عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، يمنعون من دخول الأراضي الروسية وأصدرت زاخاروفا بيانا قالت فيه: "ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانيًا ممنوعون من دخول أراضي روسيا".

المصدر: تاس