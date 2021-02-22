حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها
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حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها

العرب اليوم -

العرب اليوم - حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي
تونس _ العرب اليوم

حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها حركة النهضة تعلن نرفض إسقاط حكومة المشيشي ولن نتخلى عنها



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