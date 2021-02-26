تركيا تدين تصويت النواب الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

استنكرت تركيا بشدة، الجمعة، اقتراحاً للبرلمان الهولندي يدعو الحكومة الهولندية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ورأت أن التصويت "لا قيمة له" و"شعبوي".وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "النص الذي تم التصويت عليه في البرلمان الهولندي ... محاولة لا قيمة لها لإعادة كتابة التاريخ لأهداف سياسية". وأضافت "الأشخاص الذين صوّتوا لصالح هذا النص لديهم أهداف انتخابية وشعبوية".

ووافق مجلس النواب في البرلمان الهولندي، الخميس، على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وهو ما ترفضه تركيا بإصرار رغم توثيق ذلك من قبل العديد من المؤرخين.