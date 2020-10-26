هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية اقتحام الشرطة الألمانية لأحد المساجد، داعيا العالم لنصرة المسلمين "المظلومين" في أوروبا.وقال أردوغان إن مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديا، متوجها لميركل بالسؤال: "أين حرية الأديان التي تزعمونها؟ كيف لأكثر من مئة شرطي أن يداهموا مسجدا في بلادكم؟".وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين.