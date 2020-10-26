أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، وذلك على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

يتبع..