محتجون في لبنان يحرقون العلم الإسرائيلي
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محتجون في لبنان يحرقون العلم الإسرائيلي

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العرب اليوم - محتجون في لبنان يحرقون العلم الإسرائيلي

تظاهرات لبنان
بيروت - العرب اليوم

يواصل المحتجون في لبنان التوافد إلى ساحات الاعتصام في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن تزايد عدد المتظاهرين خصوصا في وسط العاصمة بيروت، يتزامن مع إعلان الإضراب العام، للضغط على الحكومة بهدف تحقيق المطالب، وأبرزها "إسقاط النظام، استقالة الحكومة وتحميلها مسؤولية الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد".

وحمل المتظاهرون العلم اللبناني، فيما عمد البعض إلى إحراق علم إسرائيل في وسط ساحة رياض الصلح، كما أقدم عدد من المتظاهرين في مدينة صور جنوب لبنان، على إحراق العلم الإسرائيلي، مطلقين هتافات تؤكد أنهم من "أول المقاومين للعدو الإسرائيلي".

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محتجون في لبنان يحرقون العلم الإسرائيلي محتجون في لبنان يحرقون العلم الإسرائيلي



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