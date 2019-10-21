طهران تطالب التيارات اللبنانية بإيجاد حل مناسب للأزمة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن أمله في أن تتمكن مختلف التيارات اللبنانية من إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية، مؤكدا أهمية عدم التدخل الخارجي.

وقال موسوي إن التظاهرات في لبنان تجري ضمن أجواء هادئة والشعب اللبناني سيتجاوز الأزمة الحالية.