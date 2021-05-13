كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة
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كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة

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العرب اليوم - كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة

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غزه - العرب اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية.

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كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة



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