أمين عام الناتو يجب تحقيق أهداف الانفاق الدفاعي رغم المشاكل الاقتصادية الناتجة عن كورونا
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أمين عام "الناتو" يجب تحقيق أهداف الانفاق الدفاعي رغم المشاكل الاقتصادية الناتجة عن كورونا

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العرب اليوم - أمين عام "الناتو" يجب تحقيق أهداف الانفاق الدفاعي رغم المشاكل الاقتصادية الناتجة عن كورونا

السيد ينس ستولتنبرج
واشنطن - العرب اليوم

أكد السيد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) على ضرورة تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف، رغم المشكلات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس (كورونا).

وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت اليوم قال ستولتنبرج "أرى الركود الاقتصادي في عدد من الدول الأعضاء وأعلم أن هناك حاجة لزيادة الإنفاق في عدة مجالات لمواجهة ذلك، لكن التهديدات والتحديات الأمنية الموجودة قبل الأزمة لم تتلاش أثناء الجائحة".

وأشار إلى عدة تحديات تواجه الحلف تتطلب تحقيق الانفاق الدفاعي منها "مواصلة روسيا تحديث قواتها العسكرية، و "تغير ميزان القوى العالمي بسبب صعود الصين"، و "محاولة تنظيم (داعش) مرة أخرى بشكل متزايد استعادة الأرض في سوريا والعراق".

وكانت الدول الأعضاء في حلف (الناتو) اتفقت عام 2014 على الالتزام بزيادة نفقاتهم الدفاعية إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة بحلول عام 2024 لصالح ميزانية الدفاع، فيما وعدت ألمانيا بأن تصل نفقاتها الدفاعية إلى 1.5 % بحلول 2024 لكن في عام 2019، ظلت النسبة عند 1.38% من الناتج المحلي.

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أمين عام الناتو يجب تحقيق أهداف الانفاق الدفاعي رغم المشاكل الاقتصادية الناتجة عن كورونا أمين عام الناتو يجب تحقيق أهداف الانفاق الدفاعي رغم المشاكل الاقتصادية الناتجة عن كورونا



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