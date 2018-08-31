أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف أن سفن أسطول الشمال الروسي وبحر البلطيق والبحر الأسود وأسطول بحر قزوين فضلاً عن الطائرات بعيدة المدى ستنضم قريبا للمناورات البحرية الضخمة التي ستبدؤها روسيا يوم غد في البحر المتوسط.

ونقل مكتب الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية عن كورولوف قوله إن ما مجمله 26 سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية بما في ذلك غواصتان ستشارك في المناورات إضافة إلى 34 طائرة مشيراً إلى أن قيادة المجموعة سيتولاها طراد الصواريخ “مارشال أوستينوف” التابع لأسطول الشمال.

وتابع كورولوف أنه سيتم في إطار المناورات تنفيذ طلعات جوية للطائرات الاستراتيجية حاملات الصواريخ مثل طائرات تو 160 والطائرات المضادة للغواصات تو 142 وإيل 38 بالإضافة إلى المقاتلات من طراز سو 33 وسو 30 إس إم التابعة للطيران البحري.

وأصدرت منظمة الإخطار الدولي لموظفي الطيران المدني وتحذير الملاحة البحرية بياناً أعلنت فيه أنه سيتم إغلاق منطقة المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط أمام رحلات الطائرات المدنية وعبور السفن البحرية اعتباراً من مساء اليوم بسبب التدريبات العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان أمس أن المناورات ستجري خلال الفترة من 1 إلى 8 أيلول المقبل بمشاركة نحو 25 سفينة و30 طائرة.