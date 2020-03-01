زعيم المعارضة الفنزويلي يعلن تعرضه لإطلاق نار خلال تظاهرة

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، أنه تعرض لإطلاق نار خلال تظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وذكر غوايدو، أن الحادث وقع السبت في باركويسيميتو في غرب البلاد، وقال غوايدو في شريط فيديو، بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان بإمكان الديكتاتورية قتلي، كان بإمكانها اغتيالي اليوم، لا شك في ذلك"، ونسب هذا الهجوم الذي أوقع على حد قوله جريحا، إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس مادورو. وأضاف غوايدو: "أطلقوا النار، لكنهم لن يجعلونا نتراجع".

وبحسب غوايدو، أصيب فتى عمره 16 عاما برصاصة في ساقه وهو في حالة مستقرة، ويسعى غوايدو حاليا لإعادة الزخم إلى الحركة الاحتجاجية ضد مادورو التي أطلقها قبل أكثر من عام بدعم من واشنطن. لكن دعواته إلى التظاهر خلال الأشهر الماضية، لم تلق الاستجابة ذاتها كما في مطلع 2019 حين كان عشرات الآلاف ينزلون إلى الشارع كل أسبوع.