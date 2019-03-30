متظاهرو السترات الصفراء يحتفلون بالأسبوع 20 للاحتجاجات ضد ماكرون

يحتفل مظاهرو السترات الصفراء اليوم السبت 30 مارس بالاستمرار في الاحتجاج للأسبوع العشرين على التوالي ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث من المتوقع أن تستمر المرحلة الثانية من «النقاش الوطني الكبير» في الأيام القليلة المقبلة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الفرنسية عن أن الاحتجاجات محظورة على الشانزليزيه وفي المناطق المجاورة له، وتم اتخاذ تدابير وقائية مماثلة من قبل الشرطة في مدن نيس الفرنسية ومارسيليا وميتز.

وعلاوة على ذلك، وقبل انطلاق مظاهرات السترات الصفراء، اليوم السبت، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تم تعبئة القوات للمساعدة في الحفاظ على الأمن في باريس و عبر الدولة، وفقًا للحكومة الفرنسية، كما تم نشر القوات فقط لحماية المواقع الرمزية.