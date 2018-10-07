عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلاب من المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 76 مستوطناً، و30 طالباً من معاهد تلمودية، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك واستمعوا الى شروحات حول خرافة "الهيكل المزعوم"، في حين أدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية علنية بمنطقة باب الرحمة.