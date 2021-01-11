سلطان عُمان يصدر مرسوما أقر فيه آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم وتعيين ولي عهد

أصدرت سلطنة عمان نظاما أساسيا جديدا يضع آلية لانتقال ولاية الحكم، وأضافت السلطنة أن الدولة ستكفل المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.وقال الإعلام الرسمى، إن القانون الأساسي العماني الجديد يؤكد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.وشكلت سلطنة عمان هيئة جديدة باسم "مجلس عمان".

