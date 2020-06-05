إيران ترفض دعوة باريس الإفراج عن عالمة فرنسية من أصل إيراني

رفضت إيران اليوم الجمعة دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وقالت إنها تمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، ولن تساعد في حل المشكلة.