الرئيس السوداني عمر البشير يتوعد ويؤكد أن السودان ستخرج من الأزمة

شدد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، 30 ديسمبر/كانون الأول، على أن بلاده ستخرج من الأزمة، وذلك خلال لقاءه بقيادات الشرطة السودانية في "دار الشرطة" بحي بري بالخرطوم.

نقلًا عن سبوتنيك