عشرات من المستوطنين اليهود بينهم طلاب من المعاهد التلمودية يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود بينهم طلاب من المعاهد التلمودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 64 مستوطنًا، بينهم 12 طالبًا من معاهد تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.