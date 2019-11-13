ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد حول غزة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وصل القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهوده لخفض التصعيد حول قطاع غزة.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مسؤولين مصريين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام تأكيدهم، أن ملادينوف وصل اليوم إلى القاهرة قادما من تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي السيسي الذي يزور حاليا أبوظبي.

ووصل الوسيط الأممي إلى مصر في ظل جولة عنف جديدة حول قطاع غزة، على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا، ما أدى إلى تبادل القصف العنيف بين إسرائيل والفصائل في غزة.