السيسي يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد لبحث تعزيز التعاون

في تطور هام، يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن السيسي سيبحث خلال هذه الزيارة مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات تأتي "في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك".

يذكر أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات تأتي بالتزامن مع "إشارات" لم تأخذ بعد طابعا رسميا عن إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الأزمة مع قطر التي تفجرت عام 2017 وتسببت في تعكير الأجواء بشكل خطير، بين الدوحة وعدة عواصم أبرزها الرياض والقاهرة وأبوظبي.