أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عناصر تنظيم "داعش" في قرية جاسم بمحافظة درعا، الذين نفذوا تفجير حافلة للجيش السوري في 13 أوكتوبر في إحدى ضواحي دمشق.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في دمشق، إن "القوات الروسية والسورية نفذتا عملية خاصة للقضاء على مسلحي داعش المتورطين في تفجير حافلة بمحافظة دمشق".