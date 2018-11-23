بحريّة الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ثلاثة صيّادين في بحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ثلاثة صيّادين في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة، اعترضت قارب صيد على متنه ثلاثة صيّادين أثناء ممارستهم مهنة الصيد "ضمن المسافة المسموح بها من قبل الاحتلال".

وأضافت المصادر، أن بحرية الاحتلال نقلت الصيّادين الثلاثة إلى منطقة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام ما يقارب 60 صيّاداً من بحر قطاع غزة، كما استشهد وجُرِحَ العشرات جراء إطلاق النار صوبهم من قِبَل زوارق الاحتلال.