مفوضية حقوق الانسان: ارتفاع ضحايا التظاهرات الشعبية الى 19 شهيدا مدنيا وعسكريا

اعلنت مفوضية حقوق الإنسان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية في عموم العراق والتي دخلت يومها الثالث الى 19 شهيدا و 1041 مصابا

وقالت المفوضية في بيان ان ثمانية شهداء بينهم عنصر امن سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية ليلة امس، فيما استشهد اربعة متظاهرين في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.